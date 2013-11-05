日本政府考虑支持军用飞机出口

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透东京11月5日（记者 Tim Kelly） -消息人士称，日本正在考虑通过一家国有银行提供低息贷款，支持军用飞机出口。这是日本在二战后首次考虑这类销售。
此举标志日本首相安倍晋三将进一步支持军方自立，可能为日本国防承包商打开未来几年数百亿美元的海外市场。
这也将标志日本迅速抛弃几乎完全禁止军事设备出口的禁令，而这将加剧中日两国的紧张关系。
三名消息人士指出，标志日本政策变化的两个测试案例可能是川崎重工(7012.T)生产的C-2军事运输机和新明和工业株式会社(7224.T)生产的US-2两栖飞机。
两家企业都试图出口上述飞机的民用版以规避禁令的限制。两家企业也都询问了日本政府的意愿，希望获得政府融资扶持，克服飞机巨头的竞争以达成交易。
日本延长了向菲律宾和印尼提供的海外开发援助（ODA），帮助这些国家的政府购买日本生产的飞机，用于海岸巡逻。这开创了先例。
三名参与讨论的官员称，国有的日本国际协力银行(JBIC)向买家提供低息贷款是飞机出口商更加可行的选择。
国际协力银行发言人称，该行不讨论任何与政策有关的贷款申请。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)