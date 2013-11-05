日本政府考虑支持军用飞机出口

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Tim Kelly

路透东京11月5日 - 消息人士称，日本正在考虑通过一家国有银行提供低息贷款，支持军用飞机出口。这是日本在二战后首次考虑这类销售。

此举标志日本首相安倍晋三将进一步支持军方自立，可能为日本国防承包商打开未来几年数百亿美元的海外市场。

这也将标志日本迅速抛弃几乎完全禁止军事设备出口的禁令，而这将加剧中日两国的紧张关系。

三名消息人士指出，标志日本政策变化的两个测试案例可能是川崎重工 生产的C-2军事运输机和新明和工业株式会社 生产的US-2两栖飞机。

两家企业都试图出口上述飞机的民用版以规避禁令的限制。两家企业也都询问了日本政府的意愿，希望获得政府融资扶持，克服飞机巨头的竞争以达成交易。

日本延长了向菲律宾和印尼提供的海外开发援助（ODA），帮助这些国家的政府购买日本生产的飞机，用于海岸巡逻。这开创了先例。

三名参与讨论的官员称，国有的日本国际协力银行(JBIC)向买家提供低息贷款是飞机出口商更加可行的选择。

国际协力银行发言人称，该行不讨论任何与政策有关的贷款申请。（完）