日本金融厅因东芝问题对安永关联企业罚款并暂禁其承接新业务

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京12月22日 - 日本金融监管部门将对安永会计师事务所的一家关联公司处以21亿日圆(1,740万美元)的罚款，因该公司未能审计出东芝(6502.T)存在的问题，结果演变成日本多年来最大的会计丑闻。
日本金融厅(FSA)周二表示，还将暂时禁止安永ShinNihon LLC承接新业务合同三个月。
东芝周二表示，明年4月开始的财年起，安永ShinNihon将不续签东芝账目审计的合同。
金融厅表示，罚款额相当于ShinNihon从东芝那收到的两年审计费。
金融厅一位高官在新闻会上称，“这是重大失职”。这位不愿透露姓名的官员并称，“这家会计公司负责东芝的会计事务很多年，他们错误地认为东芝不会做出这样的事。”
ShinNihon是日本最大的会计公司，拥有大约3,500名认证会计师，以及逾4,000客户。
ShinNihon董事长兼执行长Koichi Hanabusa发表声明称，他将为此事负责，并将在1月底离职，届时该公司料将按照金融厅的要求制定一份业务改善计划。
“出现这样的情况，我们非常抱歉，”他表示。(完)
(编译 许娜；审校 王丽鑫)
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