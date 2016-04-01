日本大型制造业信心降至三年低点 加深安倍经济学疑虑

路透东京4月1日 - 备受关注的日本央行短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第一季降至近三年来最低，且预期未来一季还会恶化。这突显出日本首相安倍晋三和日本央行采取更多经济刺激措施的压力升高。

大型企业并调降4月起新会计年度的资本支出计划，突显出日本央行在透过积极印钞以刺激企业扩大支出上所面临的挑战。

该疲弱数据或将说服安倍再次推迟明年上调消费税的计划，好让经济保持活力。

一些分析师表示，该数据也让日本央行在本月稍晚评估其季度预测时承受进一步宽松货币政策的压力。

“新兴经济体放缓，尤其是中国，已冲击企业信心。对与全球经济情况有直接关联的大型制造商来说，冲击颇大”，一位日本央行官员在简报中对记者表示。

央行周五公布季度短观调查显示，3月大型制造商景气判断指数为正6，是12月时的一半，也低于市场预估中值的正8。这是2013年6月触及正14以来的最低水准。

大型非制造业景气判断指数从三个月前的正25下降至正22，六个季度来首现恶化，因海外游客消费下降。

大型制造业和非制造业企业预计未来三个月景气将恶化，凸显企业对全球经济暗淡前景的担忧。

调查显示，大型企业将当前财年资本支出减少0.9%，市场预估中值为下降0.7%。

日本10-12月经济萎缩，因出口和消费均疲弱。一些分析师现在预期1-3月当季经济会继续萎缩，这将让日本经济陷入衰退。

日本央行1月会议决定实行富有争议性的负利率举措，但此举迄今仍未能提振股市，也未提升企业信心。

政府已经在考虑制定新的财政刺激计划，推迟明年上调消费税计划，以防外部不利因素阻碍日本脆弱的经济复苏。(完)