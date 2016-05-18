焦点：日本廉价方便面热销 凸显通缩时代特色

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
路透华盛顿1月22日 - 在白宫周围一些街区的人行道上，周日仍可看到人们丢弃的写着“爱大于恨”和“造桥而非筑墙”等文字的牌子。这是抗议总统特朗普政策的妇女游行留下的东西。
路透东京5月17日 - 日本消费者对方便面的需求似乎永无止境，过去一年在这方面的花费大增逾四分之一。听起来这是个好消息，但对日本这样一个仍在努力摆脱通缩的国家而言，它却是个令人担忧的迹象。
疲弱的消费者支出加剧外界猜测，日本首相安倍晋三可能再次推迟消费税上调计划；而且日本在年初时勉强躲过了衰退，得益于今年是闰年，令1-3月当季多出一天。
消费作为日本为数不多的经济引擎之一，在“安倍经济学”刺激计划甫推出之时一度劲增，但现在也步履蹒跚。而售价低廉的方便面销量上升就是个令人担忧的迹象，表明消费者并不相信经济正在走出通缩。
“消费者对食品和生活成本上涨仍提高警惕，不愿在其他方面有所花费，而且他们在(上次上调消费税之前的)采购高峰后，一直在重新积累储蓄，”瑞士信贷首席分析师白川浩道表示。
杯装方便面的价格低至180日圆(1.65美元)，是锱铢必较的消费者的心头好。政府数据显示，今年1-3月平均月度方便面支出较上年同期大增26.1%，为连续第四个季度达到双位数增幅。
方便面消费正以安倍2012年底上任以来的最快速度增长。与此同时，数据显示，家庭正减少对公用事业、教育、娱乐、运输和通信等非耐用品(耐久财)商品的支出。
民间消费在经济中所占比重约为60%；消费再度疲软表明，日本决策者可能要面对又一年的低增长、低通胀局面。
决策者目前忧心忡忡。日本央行总裁黑田东彦本月称，消费者支出正开始显现疲弱迹象，但他预计劳动力市场吃紧将会给家庭消费提供支持。3月，政府下调对民间消费的评估，因支出减少、而且消费者信心下滑。
当安倍上台时雄心勃勃地承诺要让日本摆脱通缩的萎靡状态，消费者信心高涨，大手大脚花钱购买高价物品。
但现在，民意调查显示，绝大多数选民正在对“安倍经济学”以及日本央行激进的货币刺激丧失信心，消费者信心日渐下降。
消费者支出反弹乏力的主要原因在于薪资增长缓慢，2014年消费税上调导致名义薪资增幅落后于物价升幅。
经物价调整的实质薪资过去四年均在下降，从去年夏季开始似乎逐步回升，主要归因于油价下跌导致通胀率升势放缓。
2014年上调消费税后，虽然高收入人群的家庭支出持稳，但低收入家庭一直在控制支出。
“人们很快意识到最近的薪资增长势头不大可能持续，食品价格上涨让家庭预算承受很大压力，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa表示，“鉴于海外经济体动荡不稳，我预计消费者将进一步削减支出。这将限制消费者物价的升势。”
另外，日本大型制造企业今年提出的薪资涨幅小得多，因为国内外需求放缓以及日圆走强挤压企业利润。(完)
(编译 徐文焰/许娜/王兴亚；审校 李婷仪/王颖/王丽鑫)
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