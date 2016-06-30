日本计划7月发起400亿美元战斗机标购 应对与中国紧张局势

路透新加坡6月30日 - 日本防卫省称，最早将于7月中旬推动一项战斗机标购活动，交易总值至多400亿美元。东京方面正寻求加强防空力量，应对与中国就有争议海上边界日益加剧的紧张局势。

这将是近年来规模名列前茅的战斗机合约项目，拟标购约100架战斗机。日本防卫省发言人称，在7月5日竞标意向截止日期过后，尽快联系有意向的国内外国防承包商。

知情人士称，美国波音(Boeing)(BA.N)和洛克希德马丁(Lockheed Martin) (LMT.N)已获邀参与此“F3战斗机计划”项目，另外国内主要承包商三菱重工业 (7011.T)也将参与其中。

这些知情人士称，最终决定有望在2018年夏季出炉，部署工作最早在2020年代末期。出于事件的保密性，他们拒绝具名。

这些人士预计F3计划的价值至多400亿美元，这一规模力压近期大多数战斗机交易，有望吸引全球国防承包商的兴趣。但分析师称，鉴于华盛顿和东京的关系密切，日本更青睐于可实现与美国军方紧密配合的机型，所以非美籍承包商机会渺茫。(完)