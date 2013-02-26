保险商谨慎观察安倍新政效果 日圆跌势或放缓

2月25日，在东京一间外汇交易办公室，交易员身后的屏幕上显示着日元兑美元汇率。 REUTERS/Yuya Shino

* 寿险商关注日圆疲软及美债收益率上升的可持续性

* 如果安倍的结构性改革令人失望,日圆存在走强风险

* 进口商买入美元及散户做空日圆限制日圆涨势

路透东京2月26日 - 日圆已经迅速跳水至近三年低位,但掌控着2万亿美元资产、在外汇市场颇具影响力的大型保险业者却依然按兵不动.

传统观点认为,日圆走软而美元走强会刺激保险业者买入更多的外国资产,因他们要寻求更高的回报率.这可能使日圆进一步下跌.

首相安倍晋三恪守采取积极的财政和货币政策的承诺,令日圆下跌.但保险业者目前似乎并不急于改变策略,而是静观安倍在复苏经济方面最终是否比前几任首相更为成功.

许多保险业者对于2005和2007年的惨痛教训仍然记忆犹新,当时他们认为美元将持续走强,从而进行海外投资,结果在接下来的五年随着美元兑日圆跌至纪录低点,他们的获利也蒸发殆尽.

分析师表示,保险业者缺席市场并不会影响日圆的持续弱势,但却可能限制其进一步下跌,并在卖压减弱时使日圆更容易上行修正.

"市场仍不完全确信安倍能贯彻其政策组合中最紧要的部分,即增长战略,这需要对当前那种束缚增长的框架进行艰难的整顿,但又什么规则可循,"富国生命投资顾问公司执行长樱井佑记指出.

另一些人也加以附和.

"日本的货币政策框架正进入前所未知的领域,我们必须看透这些大胆的举措.还不是选边站队的时候,而是需要维持观望."三菱东京日联银行全球市场部门主管内田和人称.

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相关图表:

美元/日圆,欧元/日圆汇率与日经指数图表:

(link.reuters.com/zeb36t)

主要日本零售货币对图表:

(link.reuters.com/bub36t)

日本外国债券持仓和流动图表:

(link.reuters.com/dub36t)

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**"安倍经济学"能成功吗?**

安倍晋三呼吁同时追求非传统的恢复景气货币政策,加大公共支出以支撑内需和发展战略增长领域,这是几个前任都无法达成的挑战.

然而,投机客对于"安倍经济学"和日本央行更大胆政策宽松的押注,自11月中以来已将日圆兑美元压低约20%,并推升东京股市涨逾30%.

不过分析师表示,单是美元/日圆当前约94左右的水准,将无法支持保险业者迅速重新配置于无对冲的外国资产,因为全球收益率可能仍将维持在历史低档一段时间,同时主要国家央行仍坚守"廉价资金"政策以提振经济.

"你必须要问,这种股价涨势能持续下去吗,我们真能相信'安倍经济学'吗,用仅受预期带动的未实现获益来押注我们的投资政策真的恰当吗?"NLI基础研究所首席养老金顾问Katsuyuki Tokushima称.

业内人士同意,保险商可能观望安倍晋三能让市场预期维持多久.他们也将关注,若美国经济延续缓慢复苏态势,今年稍后美国收益率是否有任何上升的迹象.美国经济若是步上复苏轨道,可能引发美联储将撤除超低利率政策的臆测,那恐将使对冲成本升高.

**两难问题**

对保险业者来说,日圆贬值趋势是一个两难的问题.如果日圆料将续贬,那么及早开始买进国外资产合情合理,因为解除汇率对冲的时机选择会影响到国外资产部位的获利情况.但收益率之差必须要大到足以抵销汇率风险.

"保险业者不作对冲,才能在国外投资中获利,这就是他们获利的方式.我不认为保险业者正在考虑承担汇率风险而买进(国外)债券,"Sakurai表示.他之前在富国生命保险相互会社负责投资计划.

分析师表示,目前美国和日本的利差仅略超过100个基点,差距太小而无法让投资者放心地转为无对冲的国外投资;大约要300个基点,才能够为汇率风险提供比较安心的缓冲.

"美元/日圆若要冲上100,必须要有日本投资者的资金来推动,"野村证券资深外汇策略师Yunosuke Ikeda表示."国外投资者认为,如果保险业者采取行动,那么他们就可以扩大对日圆的空头押注.

花旗银行日本首席外汇策略师Osamu Takashima表示,由于美联储的指标短期利率接近于零,保险业者将不会增加无对冲的国外债券投资.

再者,保险业者此刻也没有积极追求回报的压力,因股市在最近几个月大涨,让他们有不错的资本缓冲可以安然度过3月31日的财年结帐日.

在预期政府将增加发债为财政举措筹资的情况下,日本公债收益率有走高的可能性,这也可能打压投资人对海外资产的胃纳.如果政策有效,那么收益率或将因经济将重现通胀的预期心理而上涨,特别是长天期券种.

分析师说,保险业者的负债平均期限为15-20年,所以如果安倍真能把通缩变成通胀,从而提振20年和30年期日债的收益率分别升至2%和3%,那么保险业者就可能继续投资日债.

虽然投资人仍担心如果安倍策略失败的话,日圆将有升值的风险,不过日圆涨幅可能因其他类型的投资人出脱日圆而受抑.

日本进口商为支付日益上涨的燃料进口成本而有强劲的美元需求,加上散户放空日圆力道增加,这些至少都能部分填补大型投资人缺席所造成的缺口.

根据日本金融期货协会数据,1月份散户投资人美元/日圆交易量较12月增加125%,同期欧元/日圆交易量增加97%.

"我想日本散户已准备好面对这股波动...许多人已经在场边观望很久,现准备重新进场进行投机交易,并设下长线投资."Aite Group资深分析师Javier Paz说.(完)

(编译 李春喜/张若琪/戴素萍/李婷仪; 审校 丁琦/徐文焰/许娜)

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