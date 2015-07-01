焦点：以希腊危机为鉴 日本认为不可盲目减少支出

路透东京6月30日 - 作为债务水平最高的发达国家之一，日本正通过希腊危机反思自己的问题。

不过决策者和经济顾问并没有从中吸取教训，看到财政纪律的重要性。

事实上，他们认为希腊目前的窘境提醒不要过度缩减公共支出，而盲目节支才愚蠢。

“希腊加税减支，但结果是税收连续三年减少，”日本经济财政大臣甘利明上周称。

“希腊觉得是在采取必要措施。事实上却把自己推向更严重的经济萎缩。”

与希腊情况十分不同的是，日本拥有大规模而且有竞争力的制造业，有自己的货币和巨大的储蓄池，这使得政府可以主要依赖国内投资者来举债。

不过日本从希腊身上还是能找到一些共通之处的。同希腊一样，日本决策者因担心失去选民，迟迟不愿进行财政改革和调降养老金。

日本的债务率大概在230%，这要远高于希腊的175%，而且随着日本人口老龄化的加快，越发膨胀的社会福利成本势必会导致债务比上升。

日本政府经济财政谘问会议(CEFP)成员高桥进称，日本最首要的应确保不要扼杀萌芽中的经济复苏，而不是象希腊一样要削减支出。

“他们还没有找到平衡点，”他说道。“对日本而言最重要的是要带领经济摆脱低迷，”高桥进周二对路透表示。

**时间所剩不多**

不过一些分析师称，希腊危机凸显出，当经济形势良好，且投资者非常自信有能力还债时，日本要遏制借款的重要性。

“如果在很短的时间内财政改革就做到位，那么就能赢得越多政策灵活性空间。”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说道。

熊野英生说：“过于关注经济现状，则有可能令你低估对未来增长构成威胁的财政风险。”

日本上周公布了由日本政府经济财政谘问会议(CEFP)起草的财政策略草案，该草案提倡未来三年有限度地增加开支，但未对增加开支强制设限。

高桥进支持安倍晋三的观点，即优先考虑促进经济增长，而非削减开支。这与日本财务省的想法有冲突，财务省起草的策略往往侧重于限制开支和增税。

不过高桥进赞同日本在实施财政改革方面必须要有一些进展，日本央行可以通过超宽松货币政策将借款利率保持在低位，为实施财政改革争取一些时间。

他说：“现在我们享受着低利率的好处，但一旦日本摆脱通缩，这种情形将改变。”

“(在处理财政问题方面)一旦失去市场信任，则覆水难收，同时还需要忍受利率上升的苦果。”(完)

(编译 王丽鑫/孙茉莉/孙国玉；审校 王兴亚/艾茂林/杜明霞)

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