日本金融厅或仅轻惩野村内线交易案

路透东京8月2日电---四位熟知内情的消息人士说,日本金融厅周五将下令涉及三项内线交易案的野村控股(8604.T)加强内部控管,这是该公司所能获得的最轻惩处.

消息人士称,金融厅周五料将宣布所谓的企业改进命令,要求野村采取多项措施改善合规管理,但不会直接影响其业务.

本周稍早时负责调查此案的证券监管机构即提出该建议,而并未寻求令野村停止部分业务达数周甚至数月的惩罚措施.此後外界已普遍预期当局的惩处将相对较轻.

野村承认员工泄漏2010年其承销的三宗股票发行案的内部讯息,并在6月底时公布内部调查结果,宣布一连串预防措施以免再犯.

消息人士称,金融厅做裁决时考虑了野村解决问题的举措,以及野村自动将其机构证券销售业务停止一周,另外公司执行长渡部贤一也已引咎辞职.

金融厅的企业改进命令将要求野村定期报告其改善内部管控的进展.(完)

--编译 李婷仪;审校 石冠兰/徐文焰

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