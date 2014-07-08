分析：日本企业资本支出增长 安倍经济学“良性循环”有望形成

图为百元面值的美元和下方万元面值的日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

路透日本大阪7月8日 - 自金融危机以来，日本制造企业握有大量资金却不愿在国内支出；现在它们终于摆脱了这种会加重通缩的心态，斥巨资建设新厂购买设备，这对维持刚刚冒头的经济复苏非常关键。

在日本首相安倍晋三为拉动经济走出20年停滞而采取的策略中，核心便是打造经济扩张的“良性循环”，即促进薪资增长，再反过来提振消费者支出。

安倍经济学推出已一年半，近几个月的经济数据已开始显示资本支出开始出现全面回升。安倍经济学包括一系列财政和货币激励政策以及结构改革。

来自工业中心较小型企业未经证实的证据显示，支出增长势头继续从繁荣的汽车行业向其他行业扩展，因企业对经济的信心增强，因此争相在国内工厂开发及采用尖端技术。

“以前我们就是不能冒险，”岛精机制作所(6222.T)董事总经理Takashi Nanki称。古驰(Gucci)，普拉达(Prada) (1913.HK)，以及贝纳通(Benetton)都采用该公司生产的编织机制衣。

该公司位于大阪南部，在截至3月的财年把国内资本支出增加一倍，至27亿日圆(2,660万美元)，产能提高10%。

Nanki表示，由于安倍的刺激政策扭转了日圆多年来的强势，出口业务前景改善，令岛精受到鼓舞；该公司最近财年勉强录得营业利润，之前年度亏损5亿日圆。

**囤积资金**

多年来日本的资本支出一直不振，原因是企业对通缩持续和经济继续低迷的悲观情绪根深蒂固。通缩预期会促使企业尽量延后支出。

日本央行数据显示，日本企业囤积了约232万亿(兆)日圆(2.27万亿美元)资金。

“长久以来日本企业一直坐拥充裕的现金，但由于经济展望不确定，这些企业对提高投资十分谨慎，”NLI基础研究所经济研究主管齐藤太郎称。

“去年以来，随着经济呈现较明显的复苏迹象，企业对前景的信心已然增强。”

财务省的数据显示，日本制造业者今年第一季整体国内资本支出增加6.8%，为近两年来增幅首逾1%，并加入服务业自去年初以来的改善行列。

汽车业的资本支出率先增加，在截至3月的一年当中，有三季的支出都达到两位数增幅；但电子、办公室和工业设备等其他主要行业的支出才刚刚开始好转。

日本央行上周公布的短观调查显示，大型企业预计2014/15财年资本支出料增长7.4%，高于最初的预期。

周四将公布的数据料显示，日本机械订单在4月下滑后，5月料恢复温和增长。该指标被用来衡量未来6-9个月企业的资本支出。

回升的部分原因可能是日本制造业经过多年抑制支出后，设备多已老旧待换。

而经济复苏亦终于开始消化全球金融危机后留下的大部分闲置产能。

政府估计目前显示，第一季产出缺口缩减至2008年以来最小。

“产出缺口缩窄可能意味，企业要么需整修生产设备，要么就得进行新的投资，而这对资本支出构成支撑。”齐藤太郎表示。

**良性循环**

对于建立安倍的良性循环而言，投资新技术特别见效，因为其经济刺激作用，可能要大于通过支出简单替换现有同类产能而带来的一次性提振。

有迹象显示，这样的情况正开始发生，汽车产业再度成为主导。

全球最大的汽车变速箱生产商暨丰田汽车供应商爱信精机(7259.T)，将今年国内资本支出提高11%达到1,135亿日圆。

这些支出将有一部分用于建设一个投资规模100亿日圆的工厂。该工厂预计明年4月建成，将生产新一代汽车变速装置，同时汽车行业正在争相提高燃料效率。该公司希望这家工厂开发的技术可推广到全球生产网络。

“冈崎东工厂是我们走向海外的立足点，”爱信精机执行副总裁Makoto Mitsuya在公司4月的最新业绩简布会上说。

全球第二大汽车零部件厂商电装(6902.T)也将国内资本支出规模提高到金融危机以来最高水平，这对于提高国内柴油发动机燃油喷射部件的产量起到一定作用。之前公司侧重于海外业务。

在日本电子行业的中心--大阪地区，住友电气工业(5802.T)将把截至明年3月的全年资本支出提高5%到749亿美元，为三年来首次上调。

该公司的一个大项目是提高海底电缆的生产能力，预计海外风电发电场对这一高科技业务的需求将可增加。该公司已接到意大利Terna SpA的4亿欧元订单，生产高压电缆以便将黑山共和国的水电传输至意大利。

但经济学家警告称，若国内需求或出口不能相应加快，资本支出的改善可能难以为继。

就在该市的另一端，资金短绌的显示器厂商夏普(6753.T)并不打算进行这种动辄数十亿美元的大规模支出。

“如果说的是大约3,000到4,000亿日圆的大规模投资，我们肯定不会，”夏普社长高桥兴三在上周的圆桌会议上对记者表示。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪/郑茵 审校 徐文焰/许娜)

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