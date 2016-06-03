焦点：日本成长策略构想虽好 但让人对政府公债存疑

路透东京6月2日 - 日本政府周四通过一项经济成长策略，但当中并未提及该如何填补延后提高消费税所造成的财政缺口，令人担心形势已然严峻的公共债务将进一步恶化。

这项成长策略将提高低所得者的薪资，并降低取得日间照护的难度，但这些政策中有许多已在今年稍早提过，而分析师称这不足以拉近收入差距，也无法解决因人口老化且下滑所造成的经济压力。

日本若要脱离数十年来的僵局，积极推动结构性改革至为重要。但分析师指出，首相安倍晋三推动安倍经济学超过三年以来，其见树不见林的作法缺点毕露。

批评者认为日本推迟加税是因为消费疲弱，且日本央行祭出零利率后仍未能扼止通缩预期，表明决策官员对经济问题束手无策；随着人口老化，日本将面临低成长高负债这些更严重的问题。

“现在，要达成我们的财政纪律目标变得更难了，”经济财政大臣石原伸晃在内阁通过这项计画后对记者表示。

“但首相明确表示，我们的政策必须因应当前现况而有所调整。”

日本经济成长策略重申，承诺到2020财年实现基础预算盈余，以抑制公共债务；但其中并未说明政府如何弥补推迟加税后造成的财政收入缺口。

安倍晋三曾经说过，他将在今年秋季发布一项“全面且大胆”的经济方案，令外界担心他将在基础建设上大举支出。

**“信用负面”**

安倍晋三今年调整经济议程，更加侧重于财富的再分配及改善获得日托服务的渠道，部分是为7月10日的参议院选举作准备。

许多分析师称，这一转变反映出低收入家庭从安倍稍早试图促通胀的努力中受益很少。

评级机构穆迪周四表示，日本首相安倍晋三决定推迟调升消费税并计划增加政府支出，料将扰乱日本的财政改革并可能影响该国债信评级。

2014年12月，穆迪将日本债信评级下调至“A1”，评级展望为稳定。

安倍的促增长策略将增加保育员的薪酬，提高最低薪资，并改善获得老年护理服务的渠道，但分析师称，这些改革措施还不足以改变日本的双重劳动力市场。

尽管经济成长策略采取措施缩小正职与兼职员工的薪资落差，但批评人士称，企业仍可轻易违背劳动法，压榨兼职员工薪水。

一些分析师也担心企业或许将下调正职员工薪水以缩小薪资差距，这反而将让整体薪资增长受抑。

“尽管这些政策的大方向没错，但有许多缺乏具体内容的粗糙政策 ，”明治安田生命首席经济分析师小玉佑一表示。

“日本最大的问题是老龄化和人口萎缩，供应端由此被削弱。”

政府还希望让女性平均生育率从1.4提高至1.8，这朝正确方向迈进了一步，但仍低于防止人口萎缩所需的2.1。(完)