焦点：日本政府财政改革走回头路 央行左右为难

路透东京6月26日 - 日本政府对控制支出的承诺打折，让日本央行左右为难，这限制其在经济需要时扩展大规模刺激举措的余裕，或最终在不扰乱债市的情况下撤回这些政策的空间。

政府在恢复资产负债表平衡方面进展缓慢，一直让央行感到失望。央行担心日本巨额债务问题若不解决，将导致该行持续购买公债的时间比它预期的更长。

分析师们表示，但市场若对公共财政失去信心，日本央行就更难在不引起市场担心央行是在为公共债务融资的情况下，继续购买资产。

政府年度预算中近40%仍通过举债筹资，不过周一公布的日本财政策略最新草案中，没有对支出设限，且仰赖批评人士形容为过度乐观的经济预估。

“不可否认，政府把解决问题的时间往后推了，”一名熟悉央行想法的消息人士称。“我认为日本对希腊债务危机难以做到一笑而过。”

一些政府和央行官员指出，松懈的财政纪律提高了公债收益率(殖利率)在市场受到惊吓时激升的风险。

接近四分之一的政府支出用于债务还本付息。财务省估计，如果长期利率较预期高出2个百分点，将导致2018财年之前的利息支出增加8万亿日圆，令去年提高消费税率所增加的税收彻底化为乌有。

日本债务与GDP之比图表：link.reuters.com/xez34w

主要国家政府支出占GDP比重图表：link.reuters.com/wug77s

**缺乏应对措施**

日本央行官员称，他们可以通过大举购买公债维持低收益率；但由于央行已经近乎吃下了每个月的所有新发公债，因此能够进一步买入的公债数量有限。

“一旦市场对日本财政纪律情况有了质疑，即便是日本央行也很难控制长期利率了，”央行审议委员佐藤健裕本月稍早表示。

重要考验可能会在今年底来临，届时去年油价大跌对通胀数据的影响将完全消失。

如果对于日本财政纪律的担忧，放大了通胀上升引发的收益率走高之势，日本央行将进退两难。

“对于这样迅速高涨的收益率，日本央行能够控制到什么程度，这很成问题，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示。他曾是日本央行的官员。

“我认为，如果通胀升向目标水平，但债券收益率呈螺旋形上升而失去控制，日本央行并没有什么好的应对策略。”

**无路可走？**

央行收回刺激政策甚至更加困难。日本央行表示，如果通胀率稳定在2%，无论财政改革进展了多少，央行都将开始逐步退出宽松政策。

然而央行历来都有屈服于压力的传统。在1980年代末，阻止日圆大幅升值的政治呼吁，迫使央行推迟升息，加剧了资产泡沫。

分析师认为，现在并不能保证决策者不会再度依赖日本央行，特别是如果对于日本财政的担心让债券市场继续紧张的话。

即便日本央行打算缩减购债，在未来几年也不会卖出手中持有的巨额公债。不过分析师称，只要出现央行减少出手干预的迹象，就足以令市场大乱，因为央行持有四分之一的已发行公债。

目前也没有什么人能填补央行撤离留下的缺口。日资银行正稳步减持公债，而且也不会在债市下跌时买入。

诸如日本退休基金之类的政府机构也响应安倍的号召，将资金从日本公债市场转移至风险更高的资产。

前日本央行理事早川英男表示，当央行成功实现通胀目标后，情势或将急转直下。

目前任富士通综合研究所分析师的早川英男指出，除非恢复财政纪律，否则若央行减少购债，公债价格将会重挫。如果央行不减少购债，外界对于债务货币化的担忧也将促使资金流出日本，从而导致日圆急剧贬值。

“一旦市场不再相信日本财务状况可持续，市场巨震就不可避免。”(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/郑茵；审校 龚芳/张荻/张若琪/许娜)

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