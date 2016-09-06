日本2017财年政府预算要求连续第三年超100万亿日圆（更新版2）

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路透东京9月6日 - 日本各政府机构提出的年度预算要求连续第三个财年超过100万亿(兆)日圆(9,637.6亿美元)，凸显日本在促进经济增长与控制巨额债务之间求得平衡实属不易。

日本财务省称，2017财年的预算要求共计101.4707万亿日圆，当前财年的初步预算要求为创纪录的102.4099万亿日圆。

首相安倍晋三刺激增长的财政政策鼓励各政府机构提出较高的预算要求。日本央行负利率政策下借贷成本创出新低，支持政府促进经济成长的财政政策。

财务省在12月起草年度预算案之前，将审查和削减支出要求。当前财年的最初预算触及96.7万亿(兆)日圆的纪录高点。

“我们编制预算时，会将重点放在具有优先重要性的领域，”财务副大臣大塚拓(Taku Otsuka)告诉记者，“我们将继续严加控制支出改革。”

日本的债务规模已达到国内生产总值(GDP)的逾两倍，一方面必须遏制债务增长，同时还得振兴陷入停滞的经济。

在整体预算要求中，偿债成本占24.6174万亿日圆，其他方面的支出达到76.8533万亿日圆。

厚生劳动省的预算要求达到31.1217万亿日圆，是预算要求金额最高的政府部门，反映出日本快速老龄化社会在社会保障方面不断膨胀的成本状况。

安倍晋三计划的28万亿日圆刺激计划，其中一部分也将划归到下一财年的预算中，这同样也推高了整体预算要求规模。

对于经济成长关键的优先领域的支出要求也高达3.8135万亿日圆。

由于经济呈现脆弱的复苏，日本政府一直坚持2020财年达到基本预算平衡，尽管消费税上调至10%的计划被推迟两年半至2019年10月。

但鉴于经济成长过于缓慢，以及社会保障和其他支出方面的改革滞后，外界对于日本政府能否达成预算目标表示怀疑。

除年度预算外，贷款项目要求达到16.5209万亿日圆，较本财年的初始计划增加约3万亿日圆。日本央行的负利率政策降低了高速磁悬浮列车和其他基础设施项目的长期融资成本。(完)