日本政府考虑上调富人所得税和遗产税 以实现财政目标--消息

路透东京3月30日 - 日本政府消息人士表示，如果日本看起来不大可能在2020年实现基本预算盈余的目标，政府正考虑上调富人的所得税并提高遗产税。

日本首相安倍晋三执掌的政府计划在2017年4月将全国消费税从8%上调至10%，以帮助应对不断增加的福利和医保成本。

“安倍决心（在达到10%后）不再进一步上调消费税，”一位拒绝具名的消息人士称。

“但我们仍必须确保支出与收入相匹配，因此我们将不得不考虑削减支出或者增加收入的举措。”

该消息人士称，日本政府将在2018财年对该国财政状况进行一次中期评估。

若该评估显示，日本政府没有处于2020年重新实现基本预算盈余的轨道，那么将需要采取进一步举措。

基本预算是衡量一个国家潜在财政健康状况的重要指标，因该数据剔除了债券销售收入和偿债成本。

“这尚未被写入任何政府文件，但上调其他税收可能成为政策选项，”另一位消息人士说。

几位消息人士说，日本政府将编制一份刺激方案，以抵消消费税上调至10%时对经济的短期影响。

日本政府非常担心，因为去年将消费税从5%上调至8%对经济造成的伤害大于预期，且引发经济温和衰退。

但是，财政纪律也很重要，因为日本债务规模已经是其经济规模的两倍以上，债务负担为全球最重。

第一位消息人士称，安倍政府希望观察消费税上调至10%后经济的表现，但也希望确保实现财政纪律目标。(完)

(编译 杜明霞；审校 高琦)

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