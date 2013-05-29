日本若推迟财政整顿 长期利率大涨风险将升高--OECD

路透东京5月29日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，在日本央行通过购买公债来寻求大规模量化宽松之际，若日本政府推延修补公共财政的计划，日本长期收益率大涨的风险可能会升高。

OECD称，日本政府需提出详细且可信的计划，以在2020财年前实现基本预算盈余，并要完成已经计划的消费税上调措施，让投资人知道财政纪律仍在按部就班执行。

在OECD就长期收益率提出警告之际，正值债市卖压将日本指标债收益率推至13个月高点，因美国经济有改善迹象，引发对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在今年稍后放缓买债速度的预期。

日本政策官员目前为止尚未表达对收益率上扬的担忧，但若对于日本债务的忧虑成为推动收益率的因素，对日本政府和央行来说都会是个头痛的问题。

“在量化和质化宽松推出后，任何延后财政整顿的决定都可能使得长期利率上扬的风险升高，金融业、财政稳定和经济成长都会面临风险，”OECD在其经济展望报告中称。

日本首相安倍晋三的政府下月将公布经济增长策略，另外政府料将重申此前关于到2020财年实现基本预算盈余的协议。

基本预算平衡即不计发债所得及偿债支出时收支平衡。它是衡量日本能否控制债务负担的重要指标。日本债务规模已超过其经济产出规模的两倍，在全球各国中情况最糟。

日本政府拟明年将消费税从5%提高至8%，然后在2015年提高至10%。但一些分析师对安倍晋三实施计划的决心持怀疑态度，因为加税会降低民众对政府的支持率。

由于公债收益率飙升将推升日本偿债成本，也可能令事态复杂化。

OECD表示，日本经济今年将增长1.6%，略高于上月预估的增长1.4%，因出口加速和市场人气好转。

OECD并预测日本经济2014年增长1.4%，与上次预期持平。

日本央行4月启动了新一轮量化和质化宽松政策，以在2014年底前将基础货币规模扩大约一倍至270万亿日圆(2.64万亿美元)，旨在结束二十年来的经济停滞，并在两年内达到2%的通胀率。

OECD预计,日本消费者物价2014年上升1.8%，较上次预期不变。

日本央行的策略是依靠每月购入7.5万亿日圆的长期公债，约占政府新发公债的70%。购债规模如此巨大，致使债市流动性首先下跌，引发收益率突升。(完)

(编译 王冠中/朱晓军；; 审校 隋芬)

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