若日圆过度波动 当局准备干预汇市--日财相麻生

路透东京5月9日 - 日本财务大臣麻生太郎周一表示，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。

麻生太郎还表示，他不认为美国觉得日本汇率政策不合适。 “日本不希望日圆过度波动，这会影响到日本贸易、经济和财政政策，无论涨跌。如果出现这种情况，日本准备干预市场，”麻生太郎在国会表示。

美元兑日圆上周触及18个月低点105.55，此前美国将日本加入其正密切关注的外汇政策国家的名单之列。

部分投资人将此举解读为对东京当局的警告，反对他们执行抛售日圆的市场干预。美元周一亚洲盘中收回部分失土，在107日圆上方徘徊。

在上月稍晚于华盛顿召开的20国集团(G20)财经首长会议中，日本决策者试图取得阻升日圆的非正式认可。

但美国对此反应冷淡；美国财政部长杰克卢声称日圆走势并未失序，然而在这前一天麻生太郎才刚向他表达日本当局对于日圆“一面倒”涨势的忧心。

麻生太郎指出，日本和美国决策人士经常就汇率议题进行电话交流，特别是当上月日圆在短短两日内大涨5日圆之时。

麻生太郎称，“若日圆兑美元在两日内就上涨5日圆，则可能在四日内就会涨10日圆，这样的涨势就太过分了，而且这样的趋势若持续，这就属于G20不希望看到的汇率剧烈波动。”

他指出，“另一方面，美国辩称这仍是只有5日圆的涨势，”因此没有达到采取干预行动的界限。(完)