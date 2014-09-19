日本前首相出访韩国 期待改善两国关系

森喜朗料将在参加第17届亚运会开幕式的间隙会见朴槿惠。

“日韩关系问题是很大……政府通过前首相森喜朗对朴槿惠总统的呼吁表示欢迎。”菅义伟周五对记者说道。

森喜朗曾担任日韩议员联盟会长，在韩国拥有政治关系。

“我们希望此访能带来双边关系的改善，”菅义伟说道。他表示森喜朗将携带安倍晋三的信，但拒绝对信的内容置评。（完）