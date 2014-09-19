日本前首相出访韩国 期待改善两国关系

美国众议院几天内可能就加大制裁朝鲜力度进行表决
路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。
路透东京9月19日（记者 Antoni Slodkowski） - 日本内阁官房长官菅义伟称，日本前首相森喜朗周五开始访问首尔，会见韩国总统朴槿惠时将转交日本首相安倍晋三的信。
森喜朗料将在参加第17届亚运会开幕式的间隙会见朴槿惠。
朴槿惠周二呼吁日本做出勇敢的决定，提升两国关系。
“日韩关系问题是很大……政府通过前首相森喜朗对朴槿惠总统的呼吁表示欢迎。”菅义伟周五对记者说道。
森喜朗曾担任日韩议员联盟会长，在韩国拥有政治关系。
“我们希望此访能带来双边关系的改善，”菅义伟说道。他表示森喜朗将携带安倍晋三的信，但拒绝对信的内容置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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