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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 14:49 BJT

日本前首相出访韩国 期待改善两国关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京9月19日 - 日本内阁官房长官菅义伟称，日本前首相森喜朗周五开始访问首尔，会见韩国总统朴槿惠时将转交日本首相安倍晋三的信。

森喜朗料将在参加第17届亚运会开幕式的间隙会见朴槿惠。

朴槿惠周二呼吁日本做出勇敢的决定，提升两国关系。

“日韩关系问题是很大……政府通过前首相森喜朗对朴槿惠总统的呼吁表示欢迎。”菅义伟周五对记者说道。

森喜朗曾担任日韩议员联盟会长，在韩国拥有政治关系。

“我们希望此访能带来双边关系的改善，”菅义伟说道。他表示森喜朗将携带安倍晋三的信，但拒绝对信的内容置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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