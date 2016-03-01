日本或有必要干预汇市以限制日圆涨势--内阁经济顾问

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月1日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二指出，财务省或有必要“偶尔干预”汇市，以限制日圆涨势。
滨田宏一亦是耶鲁大学经济学名誉教授。他在日本时报(Japan Times)一篇意见评论中表示，近年来日圆汇率都受货币政策的影响，未受干预的操纵。
他“大致上”乐见这样的态度，不建议采取重大干预来引导日圆汇率。
“然而，我认为或许需要偶尔入市干预，惩罚那些利用一时的市场心理让日圆远高于市场估值的投机客，”他写道。
滨田宏一文中并称，1月底出台的负利率政策，一如预期迅速降低了借款成本，但对日圆和股市的影响“令人意外不悦”。
他说，市场对负利率的接受度不如预期。股市视之为“更大的金融风险的前兆”，投机客则持续作多日圆。
财务省周一表示，即便在日圆2月似将录得2008年10月来最大月度涨幅之际，日本1月28日-2月25日期间并未干预汇市。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)
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