焦点：日经将以13亿美元收购金融时报 为日媒最大规模收购案

7月23日，英国伦敦，《金融时报》总部大楼。日本经济新闻已同意以13亿美元从英国Pearson手中收购金融时报，为日本媒体迄今规模最大的收购行动。 REUTERS/Peter Nicholls

路透伦敦7月23日 - 日本经济新闻已同意以13亿美元从英国Pearson(PSON.L)手中收购金融时报。金融时报为全球知名财经媒体，而日经虽然在日本国内颇有影响，但在国外名气很小。

日经击败德国Axel Springer(SPRGn.DE)，拿到这笔交易，这是日本媒体迄今规模最大的收购行动。日经是员工持股，日本主要股票指数借用了这家日媒的名称。

金融时报是权威的全球性报纸，拥有非常忠诚的读者群，在媒体产业向网络发行转型的过程中，其表现好于其它同业。它是首批成功实行网站收费订阅的报纸之一。

金融时报成立于1884年，1893年为与对手区分开而首次选择以粉色印刷。金融时报聘用了媒体与政界的一些知名人物，新闻集团(NWSA.O)的执行长Robert Thomson，前英国财政大臣Nigel Lawson，以及英国前首相布朗的顾问Ed Balls。

“我对于与金融时报这家世界上最有声望的新闻机构之一结盟感到非常骄傲，”日经新闻董事长兼社长喜多恒雄称，“我们拥有共同的新闻价值观。”

日本经济新闻报仅早间版发行量就超过300万份，在日本享有金融业与商业必读新闻的美誉，但一直未能冲出本土市场。

同时在安倍政府要求企业提高透明度之际，该报利用与日本企业界的密切联系，在企业财报公布几天前发布“预览”，这种做法也招致批评，被认为是泄密行为。

金融时报管理层就并购一事向员工发表了讲话。根据与会记者发布的Tweeter简讯，金融时报编辑Lionel Barber对员工表示，该交易“不是被迫为之”。

该报记者对路透称，他们有些担心，因为对新东家了解太少。但没被另一潜在收购方彭博收购也让他们松口气，因为这可能导致业务重叠，从而可能进一步裁员。

执行长John Fallon对媒体称，他相信新东家像Pearson一样，力求“报导公正准确，并坚持新闻的完整与独立性”。

**日经意外出线**

路透周四率先报导，Pearson在进一步拓展教育业务下，最终决定出售金融时报，引发各界纷纷揣测该报将花落谁家。

日经最后意外出线。就连金融时报自家都报导，德国新闻业者Axel Springer是最有可能的买家。

分析师及银行人士这几年来都在等着看Pearson出售金融时报，但外界最常提到的买家就是彭博及汤森路透(TRI.N)。

知情人士近几周告知路透，Axel Springer正致力于收购事宜，一名发言人也证实该集团曾就收购交易进行协商。

金融时报集团的出售预计将在2015年第四季完成。该交易并不包括金融时报持有的《经济学人》杂志的50%股权，及其在伦敦泰晤士河沿岸的总部。

“这一价格难以抗拒，”安盛投资的高级基金经理Richard Marwood称。安盛投资是Pearson的股东。

巴克莱表示，该价格相当于金融时报未计利息、税项及摊销之利润的35倍。

Pearson创立于1844年，一度是全球最大的建筑承包商之一。其业务范围很广，从银行及出版，到拥有主题公园和杜莎夫人蜡像馆，不一而足。

此次出售完成后，Pearson仍将是全球领先的教育出版公司，拥有企鹅兰登书屋(Penguin Random House)出版社47%的股份。(完)

(编译/审校 张涛/王丽鑫/龚芳/徐文焰/张荻/杜明霞)

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