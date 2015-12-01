焦点：日经斥资13亿美元收购金融时报 力图打造数位媒体集团

11月30日，日经新闻会长喜多恒雄和金融时报执行长 John Ridding在伦敦金融时报总部的合影。 REUTERS/Suzanne Plunkett

路透伦敦11月30日 - 日经新闻会长喜多恒雄表示，将斥资13亿美元收购金融时报，藉由金融时报的品牌及争取用户订阅优质商业新闻的技巧，来打造数位媒体集团。

喜多恒雄并告诉路透，他将保证不会插手，以保持金融时报的独立性。这宗收购案是日本媒体迄今规模最大的收购行动。

“日经的管理目标是全球化和数位化，这两点很重要，对未来也很关键，如此才能发展为全球性媒体，并进一步推展我们的数位化媒体业务，而最佳合作伙伴绝对就是金融时报，”喜多恒雄表示。

“我希望能拓展我们的市场，”喜多恒雄在金融时报位于伦敦中心的Southwark Bridge办公室接受专访时透过一位日文翻译表示。

金融时报是全球最具权威性的报纸之一，在欧洲拥有不少忠实的读者，而且是首批成功实行网站收费订阅的报纸之一。

金融时报于1888年成立，1893年首次采用粉色纸张，在报业脱颖而出。过去10年网络报纸订阅这种颇见盈利的商业模式蓬勃发展，金融时报在其中扮演着开路先锋的角色。

今年7月日经战胜德国Axel Springer(SPRGn.DE)，从培生(Pearson) (PSON.L)手中收购FT。培生想要专注于其规模更大的教育业务。

喜多恒雄和金融时报执行长John Ridding称，日经和FT都认为，跳出传统的防御战略才能看到机遇，一些竞争对手还在试图支撑印刷版发行量。

“很多新闻媒体，尤其是传统新闻媒体都在打保守战，”Ridding在一次联合采访中称。

“但我们相信存在着巨大的增长机会，我们处在两大全球趋势的交汇点--其一是数字化，尤其是移动技术；其二是商业全球化。”

**媒体黄金标准**

Ridding称，金融时报在美国和亚洲的“占比略轻”，日经在亚洲地区应会带来助益。

金融时报拥有75万订阅者，其中55万来自电子平台，但Ridding表示，该报寻求“尽快”将读者总数提升至100万关口。日经新闻印刷版的发行量为270万份，另有43万个电子版订阅者。

喜多恒雄表示，虽然以西方标准来看，日本报纸市场每天4,000万份的印刷量仍很大，但却在以每年100万份的速度下降，而且年轻读者数量减少，这都突显了收购金融时报在逻辑上说得通。

“我们将一起证明优质新闻能成就伟大事业，”路透看到的Ridding致金融时报员工的信件中写道，“我们将创立新闻媒体业务模式的黄金标准，就像我们在优质新闻方面做到的一样。”

Ridding表示，金融时报及其新东家将坚持对优质内容收费的原则，不过针对不同的市场和读者群体做法可能不同。

金融时报网站最初采用计量模式，即允许读者每月免费阅读一定数量的报导，纽约时报等业者后来也复制了这种模式。但金融时报今年稍早改为采用试阅模式。

“基本原则是一致的：我们都对优质新闻和订阅模式深信不疑，”Ridding说。

他以日经新闻与Evernote的合作为例补充称，两家公司都在研究读者数据，以为读者开发新的阅读工具。Evernote是一款应用程序，能整理和组织用户可能最感兴趣的内容。

“那是我们希望金融时报开发和推出的东西，”他说。

**不担心英国退出欧盟**

当被问及是否对英国去留欧盟的公投感到担心时，喜多恒雄称，“不管政治形式如何，我相信总会有生意，所以我敢肯定伦敦将仍然是金融中心，并且将来也会如此，因此我一点也不担心你提到的这一点。”

当被问及继金融时报之后是否考虑更多重大收购时，喜多恒雄表示他正忙于收购金融时报，目前无暇顾及其他。

喜多恒雄还说，他需要一本英语词典来帮助他完全理解金融时报的文章。

“我不需要英语词典就能理解华尔街日报，但就金融时报而言，我确实需要查英语词典才能理解文章内容，”喜多恒雄通过翻译表示。

“当我的英语水平进一步提高后，就不再需要查词典了。”(完)