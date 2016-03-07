日本推迟上调消费税或给本国主权债务评级带来不利影响--惠誉

路透东京3月7日 - 惠誉一位高管周一称，日本若推迟原定的消费税上调计划，可能给该国主权债务评级带来负面影响。

近来日本议会在讨论是否要推迟原定于2017年4月开始的消费税上调举措。

“我们并不负责提供政策建议，”惠誉亚太主权评级主管Andrew Colquhoun在接受电话采访时表示。

“但我想说的是，若不上调消费税，又没有其他同等的财政整顿措施，(日本的)财政赤字将会更高，债务规模膨胀也会快于我们当前的预期，这对于其信用评级而言是不利的，有可能导致负面的评级行动。”

Colquhoun表示，尽管存在这些风险，但日本仍有可能采取财政行动。

“我们的基准看法是，日本预算赤字仅需要降低两个百分点左右，债务与GDP之比就能稳定下来，但我们的预估存在很多变动的部分，”他补充说，“财政稳定并非遥不可及。”

日本充裕的国内储蓄，迄今已经帮助该国成功为多数债务融资。

“尽管政府债务和赤字水平较高，日本优异的融资灵活性，长久以来一直是信贷评等方面的强项，”Colquhoun称。

自从日本央行1月29日出台负利率政策以来，日本10年期及以下期限的公债收益率(殖利率)已经跌至零以下的纪录低位，这在短期内潜在地减轻了政府的偿债成本。

不过，Colquhoun表示，惠誉及日本决策者都不预期，人为的低收益率会成为日本财政稳固不可或缺的组成部分。(完)