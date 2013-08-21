福岛核电站泄露300吨高放射性污水（更新版）

路透东京8月20日（记者 Yoko Kubota/Yuka Obayashi） - 日本福岛核电站一个蓄水池正在泄露放射性物质含量很高的污水，这是核事故发生以来清理工作面临的最大挫折。

福岛核电站运营商东京电力(9501.T)周二称，该蓄水池泄露约300吨污水，且与近几周报道的其他污水泄露并非同一事件。

这次泄露出来的污水放射性非常高，以至于站在半米远的人在一个小时内遭受的放射性物质水平是全球核工作人员平均每年接触放射性物质上限的五倍。

10个小时后，受辐射者将出现恶心和白细胞数量下降等放射性物质中毒迹象。

“放射性物质含量非常高。情况越来越糟糕。”名古屋大学名誉教授、核化学家Michiaki Furukawa指出。

日本原子能管制委员会发言人周二对路透表示，将此次泄露认定为一级事故，这是国际上放射性物质泄露规模的倒数第二级。

东京电力一名官员称，监控蓄水池的工人们似乎没有发现污水泄露，这些污水在蓄水池周围汇集起来。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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