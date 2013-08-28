日上调福岛核污水泄漏事件严重级别

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透东京8月28日 - 日本原子能管制委员会(NRA)周三称，已正式决定将福岛核污水泄漏事件的严重级别上调至国际放射性泄露分级中的三级。
这是自2011年3月以来，NRA首次根据国际核事件分级表(INES)上调严重级别。2011年3月时，受大地震和海啸损坏，福岛核电站三个反应堆发生熔毁，NRA曾就此发出警告。该熔毁事故定为七级，为INES最高级别。
福岛核电站的营运商东京电力(9501.T)上周表示，福岛核电厂有300吨高辐射剂量的水外泄。东京电力仍不清楚外泄情况已经持续多久，并称污水可能已经流入太平洋。
NRA上周即曾表示，在和国际原子能总署(IAEA)商讨过之后，可能将此危机从国际核能事件分级表(INES)的一级“异常”提升为三级的“严重事件”。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
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