日上调福岛核污水泄漏事件严重级别

路透东京8月28日 - 日本原子能管制委员会(NRA)周三称，已正式决定将福岛核污水泄漏事件的严重级别上调至国际放射性泄露分级中的三级。

这是自2011年3月以来，NRA首次根据国际核事件分级表(INES)上调严重级别。2011年3月时，受大地震和海啸损坏，福岛核电站三个反应堆发生熔毁，NRA曾就此发出警告。该熔毁事故定为七级，为INES最高级别。

福岛核电站的营运商东京电力(9501.T)上周表示，福岛核电厂有300吨高辐射剂量的水外泄。东京电力仍不清楚外泄情况已经持续多久，并称污水可能已经流入太平洋。

NRA上周即曾表示，在和国际原子能总署(IAEA)商讨过之后，可能将此危机从国际核能事件分级表(INES)的一级“异常”提升为三级的“严重事件”。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。