调查：日本基金经理提高欧元区股票配比

路透东京3月31日 - 周二公布的路透调查显示，日本基金经理人3月基本维持股票和债券的整体配置不变，但继续增持欧元区股票。

3月17日至24日对七家日本基金公司的调查显示，受访者在股市投资配比平均为44.1%，略低于2月调查时的44.6%。

他们上调欧元区股票配比至18.6%，2月和1月分别为17%和8.8%。

这样的需求凸显了近来流动性的动向，显示因欧洲和日本等央行货币宽松政策而升高的流动性流入股市。

受欧洲央行量化宽松的提振，德国股市.GDAXI触及纪录新高，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3本月也触及八年高点。

但美国和加拿大股票配比则从33%下调至24.6%，反映本月稍早市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能升息造成经济影响的担忧。

日本股票配比则从38.2%上调至39.8%，但仍远低于今年初的59.9%。日股日经指数.N2253月稍早一度冲上15年高点，但迈向月底之际走势有所停滞。

“对公共养老基金买入以及强劲企业获利的预期，将可能提振国内股市。但我们或许会看到一些调整，股价大幅攀升后看起来有些贵，”明治安田生命首席经济师小玉佑一称。

调查显示，受访者将其全球债券配比从2月的51.0%小幅调降至50.3%。

债券配比连续第七个月高于50%，但已经自12月份触及的一年半高点52.7%回落，因为各国普遍实行的货币宽松措施将主权债收益率推至纪录低位。

基金经理人提高日本债券配比至37.5%，2月时为35.0%。1月份时的配比为46.4%，当时波动性还未开始影响日债市场。(完)

(编译 许娜/张若琪/王兴亚；审校 孙茉莉/张荻/艾茂林)

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