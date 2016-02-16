日本将与G7通力合作 应对近期市场波动--财务大臣麻生太郎

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京2月16日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将与七国集团(G7)及其他国家通力合作，应对近期金融市场波动。
“市场一直在剧烈波动...因全球避险意愿。日本政府不会为此而不安，但会与G7和国际社会一道应对，”麻生在内阁会议结束后向记者称，但并未详述。
他还表示，自己目前并未考虑因日本第四季经济萎缩而采取额外的经济政策举措。(完)
(编译 许娜；审校 李春喜)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。