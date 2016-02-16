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国际财经 | 2016年 2月 16日 星期二 08:38 BJT

日本将与G7通力合作 应对近期市场波动--财务大臣麻生太郎

路透东京2月16日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本将与七国集团(G7)及其他国家通力合作，应对近期金融市场波动。

“市场一直在剧烈波动...因全球避险意愿。日本政府不会为此而不安，但会与G7和国际社会一道应对，”麻生在内阁会议结束后向记者称，但并未详述。

他还表示，自己目前并未考虑因日本第四季经济萎缩而采取额外的经济政策举措。(完)

(编译 许娜；审校 李春喜)

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