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国际财经 | 2016年 2月 26日 星期五 15:52 BJT

日本财务大臣麻生太郎希望确认G20反对货币竞贬的承诺

路透东京2月26日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他打算寻求20国集团(G20)成员国合作，以避免一些国家竞相贬值，遵守G20之前的承诺。

麻生太郎是准备启程前往上海参加G20财经首长及央行官员会议时向记者作如上表示；会议料将讨论让全球市场动荡稳定下来的办法。

同样前往G20会议的日本央行总裁黑田东彦则表示，日央行货币政策旨在达成国内物价目标，而非瞄准汇率。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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