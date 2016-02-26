日本财务大臣麻生太郎希望确认G20反对货币竞贬的承诺

路透东京2月26日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他打算寻求20国集团(G20)成员国合作，以避免一些国家竞相贬值，遵守G20之前的承诺。

麻生太郎是准备启程前往上海参加G20财经首长及央行官员会议时向记者作如上表示；会议料将讨论让全球市场动荡稳定下来的办法。