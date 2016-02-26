日本财务大臣麻生太郎希望确认G20反对货币竞贬的承诺

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京2月26日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他打算寻求20国集团(G20)成员国合作，以避免一些国家竞相贬值，遵守G20之前的承诺。
麻生太郎是准备启程前往上海参加G20财经首长及央行官员会议时向记者作如上表示；会议料将讨论让全球市场动荡稳定下来的办法。
同样前往G20会议的日本央行总裁黑田东彦则表示，日央行货币政策旨在达成国内物价目标，而非瞄准汇率。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。