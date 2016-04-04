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国际财经 | 2016年 4月 4日 星期一 11:20 BJT

日本寻求与G7国家共同强调财政支出的重要性--产经新闻

路透东京4月4日 - 日本产经新闻周一报道，日本在准备下月七国集团(G7)峰会之际，寻求强调财政支出在应对全球经济前景不确定性加剧方面的作用。

报道称，5月26/27日七国集团日本峰会还将讨论货币政策和结构性改革。

由于日本经济处在衰退边缘，日本料加码经济刺激政策，其中包括采取措施刺激消费者支出。

产经新闻称，在本月开始的财年，可能追加预算和增加税收将是新经济策略的主要举措。

报道称，政府还将评估经济将如何应对，来决定是否推迟明年4月上调消费税计划。(完)

(编译 李爽 审校 于春红)

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