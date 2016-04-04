日本寻求与G7国家共同强调财政支出的重要性--产经新闻

惠普企业将收购云软件公司SimpliVity
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) 周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
路透东京4月4日 - 日本产经新闻周一报道，日本在准备下月七国集团(G7)峰会之际，寻求强调财政支出在应对全球经济前景不确定性加剧方面的作用。
报道称，5月26/27日七国集团日本峰会还将讨论货币政策和结构性改革。
由于日本经济处在衰退边缘，日本料加码经济刺激政策，其中包括采取措施刺激消费者支出。
产经新闻称，在本月开始的财年，可能追加预算和增加税收将是新经济策略的主要举措。
报道称，政府还将评估经济将如何应对，来决定是否推迟明年4月上调消费税计划。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
路透1月17日 - 惠普企业(HPE) 周二表示，将以6.5亿美元现金收购云软件公司SimpliVity，希望在该快速增长的市场扩大混合云平台业务。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。