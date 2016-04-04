日本寻求与G7国家共同强调财政支出的重要性--产经新闻

联合国料今年全球成长加速 但特朗普政策和英退带来挑战（更新版）

路透日内瓦1月17日 - 联合国预计今明两年全球经济成长将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国退欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。