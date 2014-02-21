日财务相敦促美国在缩减刺激进程中与市场保持沟通

路透东京2月21日 -日本财务大臣麻生太郎周五敦促美国保持向金融市场解释对撤出大规模货币刺激作何计划，指出缩减购债本身是好事，因为这反映出美国经济正在改善。

在动身赴周末悉尼20国集团(G20)会议前夕，麻生太郎呼吁新兴市场经济体实施必要的改革，来防止美国缩减政策的溢出效应。

全球经济成长与新兴市场骚动将成为G20会议的关注焦点。此前新兴市场发生震荡，因美国缩减刺激力度引发对资本迅速外流与经济放缓的忧虑。

“美国开始削减量化宽松规模是好事，因为这反映出美国经济好转，”麻生太郎在一次内阁会议后对记者表示。

他指出，其中一个影响是许多新兴市场货币走软，因外国资本撤出，导致那些经常帐赤字高的国家出现通胀压力和融资忧虑。

“新兴经济体通过自身努力来予以纠正，这非常重要，”他表示。

麻生太郎称，G20财长和央行总裁预计将讨论新兴市场经济、发达经济体财政政策和货币政策等话题。

由于轮值主席国澳洲非常关注经济成长，他指出日本会向其他G20成员国阐述其经济状况和刺激经济成长的措施。

“每个国家都必须在综合考虑自身状况以及他国情况的前提下把控经济政策走势，”麻生太郎指出。“我们必须秉承国际合作的态度行事。”(完)

(编译 石冠兰 审校 杜明霞)

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