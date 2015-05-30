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国际财经 | 2015年 5月 30日 星期六 09:57 BJT

日本央行总裁黑田东彦称G7财长未批评其QE措施

路透德累斯顿5月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，七国集团(G7)财长未针对日本央行的量化宽松措施发表批评性评论，并称这一措施对日本和全球经济都有好处。

日本财务大臣麻生太郎则表示，对中国汇改意愿表示欢迎，并称中国放开资本市场取得的进展，应可为人民币满足IMF标准成为SDR货币铺路。(完)

(编译 王洋; 审校 徐文焰)

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