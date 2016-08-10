（修正）精灵宝可梦GO风靡一时 大型游戏业者意图仿效

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路透旧金山8月9日 - 精灵宝可梦GO游戏风靡一时，杀得大型视频游戏公司措手不及，正在想办法迎上增强现实(扩增实境)应用程序这个全球性显学。

从索尼(6758.T)到愤怒鸟游戏发明业者Rovio在内的十多名企业高管表示，恐怕很难跟上精灵宝可梦GO类型游戏，部分甚至表示不值得加以挑战。部分高管称，游戏玩家不应预期竞争应用程序会在短期内迅速出现。

精灵宝可梦GO是利用智能手机的相机功能，让玩家模拟在真实世界中搜寻并捕捉宝可梦卡通角色。该款游戏自7月推出以来长居下载次数榜冠军。

多位高阶主管表示，他们公司旗下数以百计的游戏开发商正在玩这个游戏，以了解怎样掳获使用者的心。

“目前不是推出增强现实游戏的适当时机，”游戏开发商N3twork Inc执行长Neil Young表示，他先前是艺电(Electronic Arts Inc)(EA.O)的集团总经理。“我认为时机已经保留给精灵宝可梦GO了。”

部分高管表示，他们不会仿制该游戏，因为该游戏是宝可梦招牌所带起的热潮，且缺乏社群特色，例如玩家之间交谈并偕同寻宝等等。

该游戏成功地让玩家走上街，被视为是一大成就，但很难复制这一成功，而熟络地利用地图技术也设下了一个颇高的进入门槛。

精灵宝可梦GO开发商Niantic Inc并未置评，该公司是从谷歌(GOOGL.O)分拆出来。

分析师估计，该游戏预料一年内将可赚进2-5亿美元。

“对于增强现实的未来发展，我们现在还只能看到皮毛，”华纳兄弟互动娱乐(Warner Bros Interactive Entertainment)(TWX.N)总裁David Haddad表示。华纳兄弟开发增强现实游戏仍处于初期阶段，但并没有宣布新游戏的计划。

Zynga Inc (ZNGA.O)执行长Frank Gibeau接受专访时表示，该公司还在研究要怎样开发该领域。“宝可梦已经指点出许多新的开发方向，以及新的成长办法，客户、玩家及开发商对此都感到相当振奋。”

宝可梦公司(Pokemon Company)正在庆祝宝可梦相关游戏上市20年，而任天堂(7974.T)持有宝可梦公司的部份股权。宝可梦游戏的粉丝已经跨越数个世代。

索尼互动娱乐(Sony Interactive Entertainment)资深研究人员Richard Marks表示，宝可梦这样的品牌实力难以比拟，他把精灵宝可梦GO和PlayStation Portable一款增强现实动物游戏Invizimals相比拟。(完)