日本任天堂与DeNA宣布在游戏及资本上进行合作

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透东京3月17日 - 日本视频游戏业者任天堂(7974.T)已经与线上游戏业者DeNA(2432.T)合作，希望能够吸引那些抛弃传统游戏机、转向更受欢迎的手机及社群媒体游戏的玩家。
两家公司周二表示，双方将彼此收购220亿日圆(1.814亿美元)股权，做为资本及产品合作的一部分。如此一来，任天堂将取得DeNa的10%股权，而DeNa则将取得任天堂的1.2%股权。
两家公司将合作开发并经营游戏应用程序，并将合作研发能够在个人电脑及智能手机上运作的新系统。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。