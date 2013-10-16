日本拟新建燃气和煤电厂以填补核能空缺

路透东京/珀斯10月16日 - 日本计划在2014年底前新建14座燃气和煤炭发电厂，以减少使用高昂的石油发电，因日本竭力应对核反应堆关闭及能源进口导致贸易逆差创纪录规模的局面。

路透对公用事业公司的一份调查显示，地方电力垄断企业将在明年新建12座燃气发电厂，两座新煤炭发电厂将于2013年12月前完工。

新发电厂将购买液化天然气和煤炭，以降低对昂贵的原油和燃料油发电厂的依赖。而且还会提供较大缓冲，以防未来在部分发电厂停运时面临停电。

日本为提振工商部门供电，并维持较低电价让企业在全球保持竞争力，唯一可以大规模推行的做法就是扩大燃气发电。

三菱重工业(7011.T)、美国通用电气(GE)(GE.N)、日立(6501.T)和三菱电机(6503.T)将从新建电厂中受益。

行业数据显示，燃气发电厂明年将增加装机容量5.2GW或7.8%，目前电力公司装机容量为66.3GW。IEA估计，这些发电厂的建设成本约为45亿美元。

定于12月开始商业运作的两座煤炭发电厂将从目前的39GW增容1.6GW。根据IEA，这两座发电厂的建设成本约为24亿美元。(完)

(编译 王翔琼；审校 田建华)

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