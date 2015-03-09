焦点：日本第四季GDP增速大幅下修且企业投资下降 央行压力沉重

路透东京3月9日 - 日本第四季经济增速远逊于初值水准，因资本支出下降，这一迹象令人担忧消费者支出反弹并未刺激企业投资。

在第四季经济成长修正数据公布前，近几个月已经有多个经济指标凸显出了经济复苏的脆弱性。分析师称这可能给日本央行施压，促其今年晚些时候实施新的刺激举措，以实现通胀目标，逆转持续数年的物价下跌之势。

日本内阁府周一公布数据显示，10-12月国内生产总值(GDP)环比年率下修至成长1.5%，初值及预估中值均为扩张2.2%。

第四季消费者支出上修，表明经济中部分领域形势在改善。但资本支出疲弱，表明财政和货币扩张政策及结构性改革迄今未能实现消费增加带动企业获利、薪资增长和企业投资增加的良性循环。

“资本支出令人失望，一大原因就是生产迁往海外，而这在过去几年一直是如此，”瑞穗证券资深分析师Norio Miyagawa表示。

“我仍预测经济将持续成长，但决策者一直提到的经济良性循环尚未真的发生。”

日本央行副总裁中曾宏周一表示，若油价下跌影响到长期通胀预期，并使2%的通胀率目标难以实现，日本央行就必须放松货币政策。

第四季经济较上季成长0.4%，预估为0.6%，初值为成长0.6%。

企业投资和库存疲弱，是打压第四季GDP增长的主要原因。

第四季资本支出修正后较前季下降0.1%，逊于初值的增加0.1%和路透调查预估的增长0.3%。

而紧接下来的资本支出展望也不甚乐观，一项路透调查显示，1月核心机械订单料较前月下滑4.1%，主要反应12月时订单大幅跳升8.3%，创六个月来最快增速。

第四季消费支出增长0.5%，高于初值的增加0.3%。消费支出对实现决策者刺激持续经济增长的目标至关重要。

今年其他消费支出数据一直不怎么给力，外界一直怀疑，日本央行能否在4月起的下个财年实现2%的通胀目标。

根据一项路透调查，日本本季经济成长环比年率料加速为2.4%，但部分析师质疑这样的增速是否能持久。(完)

(编译 张若琪/李爽/戴素萍 审校 王兴亚/龚芳/王丽鑫)

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