日本第一季经济复苏步伐超过预期 资本支出稳步增加

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京6月8日 - 日本1-3月经济扩张步伐要快于最初预期，受益于资本支出增长稳健，印证了央行的看法，即日本经济摆脱去年的衰退，回升步伐正获动能。
内阁府周一公布的数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长3.9%，优于初值2.4%。路透调查中的受访分析师预估中值显示，第一季经物价调整后经济增长环比年率料为2.7%。
资本支出较上季增加2.7%，远超初值增加0.4%，亦高于路透调查分析师预期的增长2.3%。
日本政府和央行希望，经济稳步复苏的预期能够刺激企业和家庭增加支出。对他们而言，此数据是个好消息。
资本支出回升是首相安倍晋三刺激政策成功与否的关键。这些政策旨在通过改变企业有关通缩将持续的想法，来提振经济走出停滞。
日本第一季GDP修正后为较前季增加1.0%，初值为增长0.6%，市场预估中值为增长0.7%。(完)
(编译 孙茉莉/许娜；审校 张荻/张若琪)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。