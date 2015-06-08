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国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 09:53 BJT

日本第一季经济复苏步伐超过预期 资本支出稳步增加

路透东京6月8日 - 日本1-3月经济扩张步伐要快于最初预期，受益于资本支出增长稳健，印证了央行的看法，即日本经济摆脱去年的衰退，回升步伐正获动能。

内阁府周一公布的数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正后为增长3.9%，优于初值2.4%。路透调查中的受访分析师预估中值显示，第一季经物价调整后经济增长环比年率料为2.7%。

资本支出较上季增加2.7%，远超初值增加0.4%，亦高于路透调查分析师预期的增长2.3%。

日本政府和央行希望，经济稳步复苏的预期能够刺激企业和家庭增加支出。对他们而言，此数据是个好消息。

资本支出回升是首相安倍晋三刺激政策成功与否的关键。这些政策旨在通过改变企业有关通缩将持续的想法，来提振经济走出停滞。

日本第一季GDP修正后为较前季增加1.0%，初值为增长0.6%，市场预估中值为增长0.7%。(完)

(编译 孙茉莉/许娜；审校 张荻/张若琪)

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