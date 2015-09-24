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国际财经 | 2015年 9月 24日 星期四 09:55 BJT

安倍将宣布上调日本GDP目标至600万亿日圆--NHK

路透东京9月24日 - 日本放送协会(NHK)周四报导，日本首相安倍晋三将宣布，计划将国内生产总值(GDP)目标上调至600万亿日圆(5万亿美元)，他的工作重点将重新转到经济政策上面。

NHK未提及消息来源，但报导称，日本政府将把重点放在扩大收入、支持儿童抚养和老年人赡养的举措上。安倍周四将举行开始其第二任期的记者会，会上他将透露这项计划。

这样的GDP目标可能招致批评，认为它不切实际，因为这需要日本的经济增速达到20年来从未有过的水平。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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