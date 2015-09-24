安倍将宣布上调日本GDP目标至600万亿日圆--NHK

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京9月24日 - 日本放送协会(NHK)周四报导，日本首相安倍晋三将宣布，计划将国内生产总值(GDP)目标上调至600万亿日圆(5万亿美元)，他的工作重点将重新转到经济政策上面。
NHK未提及消息来源，但报导称，日本政府将把重点放在扩大收入、支持儿童抚养和老年人赡养的举措上。安倍周四将举行开始其第二任期的记者会，会上他将透露这项计划。
这样的GDP目标可能招致批评，认为它不切实际，因为这需要日本的经济增速达到20年来从未有过的水平。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。