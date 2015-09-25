日本首相安倍公布600万亿日圆的GDP目标

路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三周四承诺要将国内生产总值(GDP)提升将近四分之一，至600万亿(兆)日圆(5万亿美元)，在日前通过引发争议的安保法，导致支持率下跌后，安倍意图将焦点重新导回经济。

安倍在首相的第二任三年任期记者会上公布这项计划，这同时也是他身为执政自民党党魁的第二个任期。

不过安倍并未为这个GDP新目标设定时间框架，这可能引发外界对目标的质疑。

距离2016年7月参议院选举只剩不到十个月的情况下，安倍亟需重新争取民众支持，他表示将专注于提升经济成长，改革社会福利体系，让民众安心养儿育女，加强对逐渐增加的老年人口的关怀。

“经济仍将是我们的首要重点，”安倍在这场并未说明细节的记者会上表示。

“目标是创建战后最大的经济规模，给民众最富裕的生活。我会把GDP达到600万亿日圆当做我们明确的目标。”(完)