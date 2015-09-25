日本首相安倍公布600万亿日圆的GDP目标

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三周四承诺要将国内生产总值(GDP)提升将近四分之一，至600万亿(兆)日圆(5万亿美元)，在日前通过引发争议的安保法，导致支持率下跌后，安倍意图将焦点重新导回经济。
安倍在首相的第二任三年任期记者会上公布这项计划，这同时也是他身为执政自民党党魁的第二个任期。
不过安倍并未为这个GDP新目标设定时间框架，这可能引发外界对目标的质疑。
距离2016年7月参议院选举只剩不到十个月的情况下，安倍亟需重新争取民众支持，他表示将专注于提升经济成长，改革社会福利体系，让民众安心养儿育女，加强对逐渐增加的老年人口的关怀。
“经济仍将是我们的首要重点，”安倍在这场并未说明细节的记者会上表示。
“目标是创建战后最大的经济规模，给民众最富裕的生活。我会把GDP达到600万亿日圆当做我们明确的目标。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。