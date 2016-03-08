日本第四季GDP萎缩程度低于预估 但民间消费仍旧疲弱

路透东京3月8日 - 日本2015年第四季经济萎缩程度低于初估，但民间消费仍旧疲弱，突显在海外不利因素加剧浮现下，首相安倍晋三欲恢复经济成长所面临的挑战。

分析师预计本季经济仅会温和反弹，因中国放缓令全球需求前景笼罩阴霾，令日本央行承受扩大货币刺激措施的压力，尽管刺激举措所带来的益处显然正在递减。

部份分析师表示，日本经济成长低迷，也可能令市场愈发认为安倍将推迟第二度调升消费税；日本预订于明年4月将消费税由8%升至10%。

内阁府周二发布的数据显示，日本经济去年10-12月环比年率修正后为萎缩1.1%，初值为萎缩1.4%。市场预估中值为修正后萎缩1.5%。

“1月经济指标表现疲弱。经济在1-3月可能不会大幅反弹，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵表示。

“倘若1-3月经济成长疲弱，且4-6月料仍将表现迟滞的话，政府可能会采取某种形式的刺激措施，也可能推迟上调消费税。”

修正后的GDP数据显示，第四季资本支出增幅上修为1.5%，初值为1.4%。

民间消费修正为下降0.9%，初值为下降0.8%。

总的来说，内需对GDP拖累0.4个百分点，初值为拖累0.5个百分点。

日本经济财政大臣石原伸晃称，数据表明消费有些疲软，但这并未改变政府对于日本经济基本面依然良好的评估。

日本央行1月份推出负利率政策令市场震惊，此举是为了防止全球市场动荡打击原本就脆弱的企业信心。

但负利率政策未能提振股价，也未能遏制日圆上涨，反而招致了议员的批评称其不会对经济产生什么积极作用。

日本央行总裁黑田东彦周一表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将不会扩大刺激政策。(完)