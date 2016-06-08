焦点：日本第一季GDP成长率略微上修 受闰年因素所提振

路透东京6月8日 - 日本第一季经济增长速度高于初步预估，主因资本支出降幅不及初估，但消费支出减缓及出口疲弱的疑虑犹存。

“上修幅度非常小，排除闰年因素过后，经济成长并没那么强，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益策略师Shuji Tonouchi指出。

“我们预计本季度经济成长将减缓。政府应聚焦于采取行动帮助低收入受薪阶级，但消费者信心倘若恶化，消费回升幅度也不会很大。”

日圆持续升值可能压低出口获利，令企业更不愿调高薪资及加大投资。

日本首相安倍晋三表示，他将在今秋公布新增的经济举措，但经济学家们担心，他那种零敲碎打式的政策意味着无法拨出足够资金来扭转人口下滑趋势并加速经济成长。

内阁府数据显示，日本今年第一季经济成长环比年率修正为1.9%，较初值的成长1.7%上修，与路透调查中受访经济分析师的预估中值相同。

第一季GDP较前季增幅为0.5%，亦自成长0.4%的初值上修，且符合预估中值。

Tonouchi称，除去2月多一天的闰年影响，GDP可能增长约0.2%。

GDP重要组成元素的资本支出减少0.7%，低于下降1.4%的初值；预估中值为下降0.3%。

民间消费增长0.6%，略高于增长0.5%的初值。

安倍晋三上周宣布，将把消费税上调推迟两年半，因消费者支出疲弱， 不过分析师担心推迟意味着政府正在失去对财政纪律的管控。(完)