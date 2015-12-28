东京奥运会料平均每年促进GDP增长0.2-0.3个百分点--日本央行（更新版）

路透东京12月28日 - 日本央行周一表示，2020年东京奥运会可能平均每年促进日本国内生产总值(GDP)增长0.2-0.3个百分点，一直到2018年。这将抵消计划在2017年再次上调消费税带来的部分影响。

央行的上述预估突显出安倍政府寄望奥运会将吸引新的投资和更多海外游客，以迅速启动停滞的经济。本次预估是应安倍政府的要求做出的。

日本央行在评估奥运经济效益的报告中表示，2020年之前新旅馆、场地及与奥运相关的基础建设投资累计将达10万亿(兆)日圆(830亿美元)。

日本央行称，这些投资及海外游客的支出，将带动日本国内生产总值(GDP)在2015-2020年间增加多达30万亿日圆，或相当于整体经济规模的6%。

由于建设投资料将在2020年左右达到高峰，日本央行呼吁政府推动改革，以缓解奥运所带来的经济减速效应。

日本央行称，“为了在奥运结束后维持刺激力道，必须要采取各种措施来强化日本成长潜能，并发掘可以填补建设投资下滑的新需求。”(完)