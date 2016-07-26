日本2020财年600万亿日圆GDP目标无法达成--政府预估（更新版）

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
(新增首相安倍晋三评论及基本预算数据)
路透东京7月26日 - 日本政府周二公布的预估值显示，如果经济增速持续疲软，即使到了2024财年，日本仍将无法达到2020财年名义国内生产总值(GDP)600万亿日圆(5.7万亿美元)的目标。这项预估令政策官员面临更大压力需重振经济活动。
日本内阁府指出，假设维持目前增速，目前预估2020财年(2020年4月开始)名义GDP为551万亿日圆。
如果经济成长持续疲软，2020财年预估基本预算赤字达9.2万亿日圆，即使到2024财年也无法达到基本预算盈余的目标。
内阁府称，预估值是假设中长期实质经济增速为1%或更低，但并未算进预计今年秋季推出的大型刺激方案。
日本首相安倍晋三向记者表示，日本将透过支出改革，朝达成600万亿日圆GDP目标努力，他并称，政府将坚持2020财年达到基本预算盈余的目标。
尽管安倍经济学三年来以超宽松货币政策、支出及结构性改革来刺激经济，但增长持续疲弱仍是安倍晋三的痛脚。
即使经济增长率真能顺利如假设中的加速回升，日本也势将无法达成GDP目标，也无法实现在2020财年达成基本预算盈余。
内阁府预估，假设实质经济增长率为2%或以上，2020财年时日本名义GDP将达582.7万亿日圆，以及基本预算赤字5.5万亿日圆。
基本预算为扣除偿债成本以及发行债券的收入，是衡量财政健全程度的重要指标。6月时，由于经济风险增加，安倍把消费税上调时间从原定的明年4月延后至2019年10月，使得一些经济学家担心日本财政自律将会恶化。
本次预估值已提交给日本经济财政谘问会议(CEFP)。(完)
(编译 蔡美珍/李婷仪 审校 王丽鑫/孙茉莉)
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