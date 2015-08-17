焦点：日本第二季GDP萎缩1.6% 恐施压决策者今年稍晚扩大刺激力度

路透东京8月17日 - 日本经济4-6月环比年率为萎缩1.6%，因出口下滑及消费者缩减支出。这将进一步施压首相安倍晋三加大政策力度，将经济拖出持续数十年的通缩。

分析师表示，中国经济放缓并对亚洲邻国产生影响，因此就算7-9月经济回升，也将更可能只是温和反弹。

这一黯淡数据进一步说明日本经济陷入停滞，加大了决策者在今年稍晚扩大货币或财政刺激力度的压力。

市场预期日本第二季国内生产总值(GDP)下滑1.9%。第一季GDP修正后为扩张4.5%。

“如果民间消费持续疲软，对安倍政府可能进一步带来压力。安倍政府支持率已经在下降，而明年将进行参议院选举，”瑞士信贷首席经济分析师白川浩道称。

“这可能提高出台更多财政刺激举措的机率。”

4-6月季度民间消费较前季减少0.8%，是分析师预估降幅的两倍。民间消费约占经济活动的60%。

这是民间消费自2014年4-6月受消费税上调的冲击而下跌以来，首度再现下滑，主因家庭减少空调、服饰及个人电脑的支出。

随着对亚洲及美国出口下挫，外部需求对GDP构成0.3个百分点的拖累。

**政府政策须挺身而出**

数据看来可能迫使日本央行在10月检讨长期预测时，将当前财年经济增长预估值从1.5%下调。

但消费疲软凸显出央行面临两难的立场，可能抑制其扩大刺激举措。

日本经济财政大臣甘利明承认，食品价格上涨可能冲击消费，因央行放松政策令日圆走软，推高进口成本。

亲近安倍的助理已暗示，随着日圆进一步贬值将推高食品成本并损及消费，并不乐见额外的货币政策宽松。

这使得政府有责任支撑经济成长，尽管回报每况愈下。自从安倍2012年12月上台以来，日本经济仅成长2%，即使其展开的财政刺激约相当于GDP的3%。

“安倍经济学的效应还没有结束，但政策举措并未拉抬薪资成长到足以因应生活成本的升高，”日本巴克莱资本分析师Yuichiro Nagai表示。

“日本央行没有太多能做的，因此如果7-9月消费未回升，那么政府推出财政支撑的可能性升高，”他表示。

日本经济财政大臣甘利明对记者表示，政府没有拟定最新刺激方案的计划，反之将是向企业施压，希腊它们把创纪录的获利用在调高薪资及资本支出上。

但亚洲需求疲弱，令人怀疑制造业者能否持续获得庞大的海外获利。

日本第三大钢铁生产商--神户制钢(5406.T)上个月调降截至明年3月的年度销售预估，归咎于中国市场销售疲软。

“我们认为中国在一年或一年半内，基础建设投资及资本支出将不会回升，”神户制钢副社长Naoto Umehara在宣布财报时对记者表示。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫/戴素萍 审校 许娜/李婷仪/艾茂林)

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