焦点：日本经济第三季恐陷入技术性衰退

图为日本东京银座购物区的行人。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京11月6日 - 路透调查显示，日本经济在7-9月当季很可能陷入技术性衰退，因资本支出下滑，且外部需求和民间消费不振。

路透访问的19位分析师预计，日本第三季国内生产总值(GDP)环比年率料为萎缩0.2%，4-6月当季为萎缩1.2%。连续两个季度萎缩即被定义为技术性衰退。

这意味着第三季GDP料较前季下滑0.1%，决策者仍要承受在未来几个月推出货币和财政刺激举措的压力。

虽然经济成长和通胀均放缓，但日本央行仍无意很快进一步放松政策，其认为日本经济仍处于温和复苏的轨道，即使中国引领的全球经济放缓趋势对日本构成了巨大风险。

分析师正密切关注第三季GDP数据，找寻追加财政刺激举措规模的线索。

日本政府正在考虑本财年追加预算以刺激需求。

内阁府将在11月15日2350GMT公布第三季GDP数据。

“经济在7-9月继续停滞不前，企业尽力消化库存导致投资趋软，”日本总研的分析师Yusuke Shimoda表示。

“我们预计在企业获利与家庭收入改善的推动下，经济在当前季度将恢复增长。不过由于中国经济放缓冲击企业与消费者信心，复苏步伐将比较和缓。”

GDP数据料将显示，7-9月民间消费增长0.4%，前季为下滑0.7%。

外需对GDP的贡献可能几乎为零，此前在第二季的贡献为负0.3个百分点。

7-9月当季资本支出很可能较前季下滑0.4%，为连续第二个月下降。

尽管日本央行季度短观报告显示企业投资计划规模不低，但由于中国经济减速令前景笼罩阴云，企业在花费创纪录的现金储备方面一直动作缓慢。

内阁府将于11月11日2350GMT发布的另一份报告料将显示，日本9月核心机械订单较前月增加3.3%，为四个月来首次增长。核心机械订单是衡量资本支出情况的先行指标。(完)