日本去年连续第21年保持世界最大债权国地位

路透东京5月22日电---日本为2011年世界最大的债权国,连续第21年如此,反映出该国企业积极展开海外并购活动,且当局大举进行外汇干预.

日本财务省周二表示,该国2011年底外国资产净额为253.01万亿日圆(3.2万亿美元),较上年增长1.515万亿日圆或0.6%.

财务省称,这是自1996年以来可比数据当中,外国资产继2006年创下266.2万亿日圆纪录高位之後的第二大规模.

尽管美国等一些国家还未公布截至2011年底的国际投资头寸数据,但日本外国资产净额仍将是世界上的最大规模,财务省表示.

财务省指出,该国外国资产总额增至582.048万亿日圆,增幅3.3%,为连续第三年增长,受惠于日本银行海外放贷增加,且日本干预外汇市场令外汇储备扩大.

日本外汇储备较上年增加11.187万亿日圆,至100.517万亿日圆.

据财务省公布的数据显示,该国外债总额增长5.5%至329.038万亿日圆,因外国投资者所持短期日本债务证券的规模创下45.909万亿日圆的纪录高位.

财务省基於国际货币基金组织(IMF)的数据表示,世界第二大债权国中国去年底的外国资产净额为137.9万亿日圆.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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