日本去年连续第21年保持世界最大债权国地位

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透东京5月22日电---日本为2011年世界最大的债权国,连续第21年如此,反映出该国企业积极展开海外并购活动,且当局大举进行外汇干预.
日本财务省周二表示,该国2011年底外国资产净额为253.01万亿日圆(3.2万亿美元),较上年增长1.515万亿日圆或0.6%.
财务省称,这是自1996年以来可比数据当中,外国资产继2006年创下266.2万亿日圆纪录高位之後的第二大规模.
尽管美国等一些国家还未公布截至2011年底的国际投资头寸数据,但日本外国资产净额仍将是世界上的最大规模,财务省表示.
财务省指出,该国外国资产总额增至582.048万亿日圆,增幅3.3%,为连续第三年增长,受惠于日本银行海外放贷增加,且日本干预外汇市场令外汇储备扩大.
日本外汇储备较上年增加11.187万亿日圆,至100.517万亿日圆.
据财务省公布的数据显示,该国外债总额增长5.5%至329.038万亿日圆,因外国投资者所持短期日本债务证券的规模创下45.909万亿日圆的纪录高位.
财务省基於国际货币基金组织(IMF)的数据表示,世界第二大债权国中国去年底的外国资产净额为137.9万亿日圆.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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