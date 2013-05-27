安倍迟迟不搬入首相公邸 日本政府否认闹鬼传闻

日本首相安倍晋三上任已五个月，但至今尚未入住首相公邸，助燃外界关于公邸闹鬼的传言，政府因此出面回应。《朝日新闻》报道称，因被反对党议员问及公邸闹鬼的传闻，日本政府周五发布正式声明，否认公邸闹鬼。该公邸建于1929年，曾发生过兵变，1932年时任首相犬养毅就是在此被刺杀。路透