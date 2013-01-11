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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 11日 星期五 15:10 BJT

日本政府批准1,170亿美元经济刺激计划

日本内阁周五批准一项经济刺激计划，支出规模为金融危机以来最大。政府将支出1,168亿美元用于公共项目，鼓励企业投资以及对小企业提供金融援助。这项预算将在下周由内阁批准。政府预期刺激计划能让实质经济成长速度提高2个百分点，并创造60万个工作岗位。路透
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