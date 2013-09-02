日本政府更直接介入福岛核电站问题

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透东京9月2日（记者 Linda Sieg/Mari Saito） - 日本政府正在更加直接地介入福岛核电站清理，因外界益发担忧福岛核电站运营商东京电力(9501.T)处理问题的能力。
以上担忧也再次引发对东京电力未来的探讨，包括早期拟议的由政府接管其不良核资产、保留其它资产以向该地区提供电力的方案。
“我希望政府建立责任机制，不只是检查东京电力如何处理福岛问题，也包括由政府承诺处理福岛问题并组织联合行动，包括水问题和反应堆拆解。”自民党负责灾后重建的Tadamori Oshima说道。
“至于政府和东京电力如何划分开支，我认为需要进行讨论并重新划分。”Oshima在接受路透采访时说道。
“目前很清楚而且几乎不能被忽略的情况是，东京电力作为一家民营企业，被控制福岛核电站的任务压倒了。”富士通研究所资深研究员Martin Schulz表示。
“将东京电力国有化或进行分拆、以及政府直接介入稳定福岛反应堆的讨论再次出现。”Schulz说道。
日本官员还担忧国际社会对福岛核电站的关注可能影响到东京申办2020年奥运会。
日本外务省开始用英语发布福岛核电站的进展，东京都政府现在已经在其网站上发布东京的最新辐射数据。该数据显示，距离福岛约230公里的东京的辐射水平与伦敦和纽约持平或更低。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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