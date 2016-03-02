焦点：日本10年期公债标售现负收益率 开G7国家先例

2013年2月28日，一张日元纸币及其在塑料板上反射出的影像。 REUTERS/Shohei Miyano

路透伦敦/东京3月1日 - 日本周二成为七国集团(G7)中首个10年期公债标售出现负收益率的国家，然而在全球通胀水平不断滑坡的情况下，投资者依然对这种高评级债券趋之若鹜。

日本周二标售2.4万亿日圆(213.3亿美元)的10年期公债，收益率为负0.015%。投标倍数从1月份前次标售中的3.14升至3.20。

分析师称，如果通胀和经济增长预期保持在和当前一样疲软的水平，则在其他高评级的借款方举行的公债标售活动中，也有可能出现指标10年期公债收益率为负的情况。

“德国也会出现这种情形，公债收益率会继续下降，一些当前收益率未达到负值的品种未来收益率也有可能会达到负值，”标准银行驻伦敦的G10策略师Steve Barrow称。

德国显然有可能加入到日本的队列中，目前德国10年期公债收益率报约0.10%，而到期期限不超过九年的德国公债收益率均低于零。

日本10年期公债收益率三周前在二级市场首次降至负值，这也在G7国家中开了先例。

尽管债券收益率低落甚或为负值，但低油价压低全球通胀、金融市场动荡、金融情势紧绷，以及经济成长减缓，均促使投资人持续敲进债券。

摩根大通周五指出，目前收益率为负值的全球政府债券规模达6.4万亿美元；占该行全球政府债券指数的27.2%。

日本公债收益率周二降至纪录低位水准，10年期公债收益率触及负0.070%，30年期公债收益率则报在0.765%。

日本政府公债，特别是中短期品种继续吸引国内银行等投资者的买需，这些投资者宁愿将资金停泊于债券，也不愿支付费用存在央行。

但公债收益率持续偏低甚至为负，可能迫使部分日本投资者放眼海外寻找更高收益。

“想以负利率买进10年期债券的机构投资者数量极少。所以未来将进行的10年期公债标售能否吸引到这么多需求，仍有待观察，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深固定收益策略师Naomi Muguruma表示。

但欧洲资产的投资回报也在缩水。

瑞士20年期以内的所有债券收益率都已为负，而且欧洲央行下周料将进一步放宽政策，延长量化宽松计划并将已处于负值的存款工具利率继续下调。(完)