日本政府5月经济月报维持整体评估不变 称经济温和复苏

路透东京5月24日 - 日本政府5月维持对经济的整体评估不变，即经济逐步复苏，尽管仍有零星疲弱迹象。

在所有评估领域，包括家庭支出、资本支出和出口，政府均重申了4月时的观点。

“日本经济正在温和复苏，但在部分领域见到改善滞后情况，”日本内阁府周三在月度经济报告中称，为连续第六个月采用同样措辞。

日本经济近来数月显露生机，全球需求复苏令出口和工厂产出受益。

内阁府在报告中称，企业信心正在改善，消费者支出整体继续复苏，资本支出呈现加快迹象，出口回升。

报告还称，随着就业和薪资继续改善，经济料逐步复苏，但海外经济体的不确定性和金融市场波动值得引起注意。

日本第一季经济创一年来最快增速，为10年来最长时间的扩张期，强化了在强劲的海外需求推动下，经济可望稳步复苏的前景。

但一项民间调查显示，日本5月制造业活动扩张速度创六个月来最慢，因出口订单放缓。这个警示信号表明全球需求可能走软。

路透短观调查显示，日本5月制造业信心变差，在4月触及10年来高位后出现九个月来首次下降，显示在出口开始带动经济复苏之际，企业乐观情绪的谨慎特质。(完)