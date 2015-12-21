日本政府计划削减下一财年公债标售量--消息人士

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京12月21日 - 消息人士对路透表示，日本政府将把始于4月的下一财年的公债标售量定在147万亿日圆(1.21万亿美元)，低于今年最初计划的152.6万亿日圆，以反映税收的增加。
这将是连续第三个财年政府削减公债标售量。最新的公共借款将降到34.43万亿日圆，创下八年低点。而且低于今年最初计划的36.9万亿日圆。
消息人士称，该计划将使得总的公债发行量为162.2万亿日圆，比当前财年最初计划的数量低7.8万亿日圆。公债总的发行量中还包括出售给散户和日本央行的公债。由于该计划尚未敲定，这些消息人士要求匿名。
他们还表示，由于日本央行的大量购买引发面向投资者的公债短缺，日本政府将放缓公债标售量的下降速度，办法是将原定在下一财年发行的公债提前发行。
日本央行曾承诺把公债持有量(扣除一年期公债)每年增加80万亿日圆。
消息人士称，日本政府计划将40年期公债发行量增加4,000亿日圆。同时把20年期和5年期公债发行量各削减1.2万亿日圆，并把两年前公债发行量削减2.4万亿日圆。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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